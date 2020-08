Els astronautes de la NASA Doug Hurley i Bob Behnken tornen a la Terra després de dos mesos de missió espacial a bord d'el Dragon 2 (o Crew Dragon), de l'empresa SpaceX. Es tracta del projecte impulsat per Elon Musk i que va fer història per ser la primera expedició finançada per una empresa privada que ha portat persones a l'espai.

