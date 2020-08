Està passant molt desapercebut com Barcelona i Catalunya surten a la segona temporada de 'Hanna' a Amazon Prime Video. És també culpa d'un servidor, però és que em crida molt poc mirar un altre cop la història de la pel·lícula de Joe Wright, sobretot si és sense en Joe Wright. https://t.co/SvE2urK4Y0 — Pericu Solà Gimferrer (@PereSGimferrer) August 2, 2020

El presentador del TN de TV3, Toni Cruanyes, i l'actor Bruno Oro, apareixen a l'últim capítol de la segona temporada de Hanna, una sèrie d'Amazon Prime, que narra la història d'una jove criada en el bosc que ha d'evitar la persecució de la CIA, mentre intenta descobrir la seva veritable identitat.Entre les diverses localitzacions on s'ha rodat la sèrie, hi ha Barcelona. En concret, el passat mes de novembre, es van rodar escenes a la Plaça Reial, a l'edifici de la Universitat de Barcelona de Gran Via, al parc de la Ciutadella i a altres zones de Ciutat Vella així com també apareixen espais de la Baraceloneta.

