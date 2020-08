El jutge decreta una ordre de protecció per a la dona retinguda per l'exparella durant tres dies a Barcelona

El magistrat del Jutjat de Violència 1 de Barcelona ha acordat decretar una ordre de protecció amb prohibició d'aproximació a menys d'1 quilòmetre per a la dona retinguda durant tres dies per la seva exparella a Barcelona, tal i com havia sol·licitat la fiscalia.També s'ha prohibit a l'agressor comunicar-se amb la víctima per qualsevol via. Segons ha informat el TSJC, la víctima va denunciar retenció il·legal perquè va estar en tot moment, en tres indrets diferents i en espais públics compartits, "absolutament controlada" per l'exparella.La víctima no va denunciar agressió sexual, de manera que en no haver-hi denúncia no es pot perseguir aquest tipus de delicte. S'acusa el presumpte agressor de detenció il·legal i maltractament. El presumpte agressor va ser detingut el dijous a la nit després que els Mossos tinguessin coneixement que una dona podria estar retinguda dins un pis, on hauria estat agredida física i sexualment. Segons els Mossos, l'home la va sotmetre a una situació de "pànic permanent" que li impedia escapar-se. A més, li va trencar el mòbil perquè no pogués comunicar-se.La dona va poder accedir a un ordinador i es va comunicar amb un conegut seu a través del correu electrònic per demanar ajuda. Un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques va atendre la dona que no va haver de requerir cap ingrés hospitalari.

