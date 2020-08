Qui és qui a la direcció de Junts que avala Puigdemont

La mesa del congrés de Junts per Catalunya ja ha validat les candidatures presentades a la direcció del partit. La proposta de Carles Puigdemont -amb ell com a presidenciable- per a l'executiva de JxCat compta amb un total de 21 noms i quatre vicepresidències.La proposta de Puigdemont barreja els dirigents de la seva estricta confiança política amb els provinents de la Crida i de l'etapa de Sànchez a l'ANC. Hi tenen un gran pes els provinents de CDC i el PDECat, fet que de ben segur serà usat per mirar d'atreure's el partit de David Bonvehí sense pagar massa peatges o buidar-lo en les pròximes setmanes.Jordi Sánchez, que ha hagut de vèncer alguns recels de dirigents propers a Puigdemont pel seu perfil esquerrà, en serà secretari general (no es preveu que tingui problemes per imposar-se a Josep Sort , de Reagrupament) i l'acompanyaran com a vicepresidents Jordi Turull, Elsa Artadi (també serà portaveu), Anna Erra i Josep Rius. La resta de la direcció proposada i que es votarà aquesta setmana inclou, a més de David Saldoni a Organització i Teresa Pallarès a finances, Míriam Nogueras, Laura Borràs o Damià Calvet. No hi seran, en canvi, els consellers Miquel Buch i Jordi Puigneró, molt actius en el procés de refundació de l'espai postconvergent i amb aspiracions, i tampoc dirigents importants com Josep Rull, Eduard Pujol o Josep Costa.Aquests són els noms de la direcció proposada per Carles Puigdemont i les seves trajectòries:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor