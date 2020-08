Acord històric del sector del taxi pel mes d'agost a Barcelona

Totes les associacions representatives del sector del taxi i el 90% de les empreses han arribat a un acord històric per regular el sector aquest mes d'agost a Barcelona, davant l'escassa afluència de turistes i clients a la capital catalana.El pacte difós per l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) estableix que els taxistes treballaran dos dies i en descansaran tres a l'agost i també preveu que durant els caps de setmana dissabte i diumenge- només circulin el 50% dels 10.000 taxis de la flota.Els representants de les diferents associacions i les empreses van signar aquest "acord històric" el passat divendres 31 de juliol per així trobar una sortida "a l'actual situació d'emergència" que viu el sector del taxi arran de la crisi del coronavirus.El text estableix que cada dia laborable d'agost descansaran els taxis que tinguin les llicències acabades en quatre números concrets (1-2-3-4 els dilluns, 3-4-5-6 els dimarts, 5-6-7-8 els dimecres, 7-8-9-0 els dijous i 9-0-1-2 els divendres). "Apel·lem a la responsabilitat i camaraderia del sector en el pitjor moment de la història del taxi per poder sortir endavant de la millor manera possible", afirmen totes les associacions i companyies signants del pacte.

