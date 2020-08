El País Valencià podria tancar algunes zones per l'augment de contagis

L'augment de contagis al País Valencià podria comportar el tancament d'alguns locals o de "zones determinades", segons ha expressat el president de la Generalitat, Ximo Puig, aquest diumenge en un acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 a Morella.En aquest sentit Puig ha insistit que "no es tracte de blanc o negre" i descarta tancaments totals però ha explicat que actualment els contagis es donen, sobretot en reunions familiars i d'amics, en celebracions i en espais d'oci.És per això que el president ha apel·lat a la responsabilitat individual però també a la dels propietaris dels locals d'oci. "La majoria ho estan fent bé però cal complir les normes", ha dit Puig qui ha destacat l'operatiu de seguretat implementat aquest cap de setmana.El líder de l'executiu valencià ha demanat a institucions, ajuntaments i diputacions "un acord institucional per treballar junts per la reactivació" postcovid. També ha anunciat que a principis d'octubre es farà un homenatge d'àmbit autonòmic per a totes aquelles famílies i víctimes de coronavirus en els últims mesos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor