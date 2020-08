Veïns de Calonge denuncien que una riera del poble està «plena de rates, gavines i mosquit tigre»

Els veïns que viuen a primera línia de mar a Calonge (el Baix Empordà) denuncien "l'estat lamentable" de la riera que passa per Torre Valentina. Asseguren que està plena de rates i de mosquit tigre, i critiquen que l'Ajuntament no hi hagi posat solució. A més, diuen que les males olors són "insuportables" i adverteixen que des de fa uns dies hi van gavines, amb el perill que suposa.Per això, reclamen al consistori que tapi amb sorra la bassa i lamenten que "no s'hagi fet res abans". Des de l'Ajuntament, però, es defensen i neguen que hi hagi mosquit tigre en aquesta zona. Entenen les queixes dels veïns, però recorden que amb la pandèmia no es van poder començar els treballs fins el 29 de maig. Un argument que els afectats no es creuen.El veïns denuncien que l'Ajuntament no va obrir-la cap al mar quan tocava i ara ha quedat una bassa d'aigua estancada plena de mosquit tigre, rates i gavines, a més de generar una pudor "insuportable".La portaveu dels veïns, Lita Pujol, assegura que estan "molt indignats". "Nosaltres paguem els nostres impostos. El problema és que no van fer el que s'havia de fer quan tocava", assenyala.Per la seva banda, l'Ajuntament es defensa i nega categòricament que hi hagi mosquit tigre en aquesta bassa, ja que no cria en espais naturals. El consistori reconeix que els agradaria tenir la platja en millors condicions, però explica que les circumstàncies han estat "molt complicades".En aquest sentit, fonts municipals assenyalen que fins el 29 de maig no es van poder posar a treballar, i recorden que hi havia "moltes actuacions a fer" com a conseqüència del temporal Gloria que va afectar Calonge. Un argument que no compren els veïns que asseguren que es podia haver obert la riera al mar abans del maig.En el que coincideixen uns i altres és en que ara no és el moment d'obrir la riera al mar, ja que això obligaria a tancar el bany en un moment en què la concentració de turistes és més alta. En relació a la possibilitat de tapar-ho, que és el que reclamen els veïns, l'Ajuntament no ho contempla, ja que, explica, que en cas que tornin les pluges el problema es traslladaria a un altre punt de la platja.

