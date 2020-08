Els positius per coronavirus a una empresa de neteja de Blanes s'eleven a 18

El nombre de treballadors de l'empresa de neteja i recollida de residus Nora de Blanes amb coronavirus s'eleva ja a 18, segons han informat fonts sindicals a l'ACN. Després de fer les proves PCR a la quinzena d'empleats del torn de tarda, els resultats han estat positius en quatre casos. Com a la resta, se'ls ha aïllat per tal d'evitar nous contagis. Ara falta que els empleats que van al torn del matí passin també la prova per comprovar si estan infectats amb la Covid-19.CCOO va denunciar l'empresa després que obligues la plantilla a estar al seu lloc de feina fins a tenir els resultats, malgrat que ja es coneixien quatre positius a Nora. A més, el sindicat assegura que no es va prendre cap mesura addicional de seguretat.En aquest sentit, el delegat de CCOO a l'empresa, Jesús Fernández, assegura que es va cometre "una negligència" perquè la direcció hauria pogut moure torns o prendre mesures per evitar el contacte dels treballadors als espais comuns, com ara tancar les dutxes i instar la plantilla a canviar-se de roba a casa seva.Segons Fernández, els primers contagis al torn de nit es van conèixer entre el 20 i el 23 de juliol i es van començar a fer testos l'endemà per conèixer l'abast del brot. En aquell moment, les autoritats sanitàries van recomanar a Nora que els empleats a qui s'havia fet la PCR es quedessin a casa.Tot i això, la direcció no va esperar a saber el resultat de les proves i va obligar els treballadors a anar a la feina divendres i dissabte. "L'empresa va dir que havia de fer el servei i recollir la brossa. El torn sencer va sortir a treballar amb normalitat, amb els vestidors i els menjadors oberts. No es va prendre cap mesura de prevenció contundent", explica.

