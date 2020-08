L'onada de calor registra temperatures de més de 40ºC a Ponent i interior de l'Ebre

📰 Nota de premsa: Balanç de la setmana més calorosa del que portem d'estiu. Més informació a: https://t.co/GOvB2aoe3g pic.twitter.com/8MbdMU5RhT — Meteocat (@meteocat) August 2, 2020

La calorada d'aquesta última setmana de juliol a Catalunya ha deixat els registres més alts de l'estiu però cap rècord absolut de temperatura, segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Els termòmetres van tocar sostre divendres 31 de juliol i dissabte 1 d'agost en diversos sectors de Ponent (especialment al Segrià, les Garrigues i l'Urgell) i de l'interior de les Terres de l'Ebre.Destaquen els 41,6ºC d'Alcarràs, els 41,3ºC de Lleida-la Femosa, els 41ºC de Seròs, els 40,3ºC de Vinebre o els 40,1ºC de Tàrrega i Baldomar. Tot i aquestes xifres, l'onada de calor de finals de juny del 2019 va ser força més intensa, amb màximes uns dos graus superiors de mitjana arreu de Catalunya.Durant l'episodi d'aquesta última setmana de juliol més de tres quartes parts de les estacions de la XEMA (143 de 183) han superat el llindar de perill per calor. En alguns sectors de Ponent i del prelitoral aquest llindar s'ha arribat a superar tres dies consecutius, de manera que en aquests indrets es pot parlar d'una autèntica onada de calor.De fet, en 13 estacions meteorològiques s'ha registrat les temperatura més alta en un mes de juliol. És el cas, per exemple, de Raimat (Segrià) que amb 39,4ºC ha superat en una dècima l'anterior rècord del 2015 i es tracta d'una estació amb més de 30 anys de dades. Malgrat de Mar (Maresme), amb 33,3ºC, també ha sobrepassat en tres dècimes el seu rècord de màxima de juliol.En canvi, al Pirineu i Prepirineu Oriental -així com en alguns trams del litoral- no s'ha arribat a superar el llindar ni un sol dia, tot i que la calor ha estat intensa arreu del país, amb forta xafogor al litoral (temperatures de 29 a 31ºC i humitats superiors al 75%).Pel que fa a la temperatura mínima, els valors també han estat elevats al llarg de l'episodi, si bé en general no s'han registrat nits tan càlides com durant algunes de les onades de calor dels últims anys perquè l'absència de nuvolositat ha permès un cert refrescament nocturn. La nit del dilluns 27 al dimarts 28 la temperatura no va baixar de 25 ºC en alguns sectors de les Terres de l'Ebre i del Priorat, destacant els 27,3 ºC de mínima a Margalef. El dimarts 28 l'estació d'Amposta (Montsià) va registrar la mínima diària més alta dels seus 28 anys de dades, amb 24,6 ºC (24,4 ºC el 27/07/2003).La matinada de dissabte va ser especialment càlida a sectors elevats, amb inversió tèrmica. Per exemple, es van registrar mínimes de 20,2 ºC al Puig Sesolles (1.668 m, Montseny), 22,2 ºC al Montsec d'Ares (1.572 m) o 25,0 ºC a Montserrat - Sant Dimes (916 m). La més alta, 26,8 ºC a l'Observatori Fabra de Barcelona (411 m).Després de l'onada de calor dels últims dies amb temperatures extremes a bona part de Catalunya, aquesta pròxima matinada s'espera que arribi un canvi de temps radical amb precipitacions i una baixada notable de la temperatura . A la matinada es preveu que per l'oest del país arribin bandes de núvols alts i mitjans que seran el preludi del canvi de temps previst per dilluns i dimarts.

