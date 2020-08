Canvi de temps radical: baixen les temperatures i arriben tempestes

Els pròxims dies augmenta la possibilitat de ruixats a diferents punts del país.



És possible que la matinada de dilluns i la de dimarts els ruixats siguin d'intensitat forta al litoral/prelitoral central.



L'SMC ha emès els següents avisos per intensitat de precipitació: pic.twitter.com/Ra0gSXxtn7 — Meteocat (@meteocat) August 2, 2020

Després de l'onada de calor dels últims dies amb temperatures molt altes a bona part de Catalunya , aquesta pròxima matinada s'espera que arribi un canvi de temps radical amb precipitacions i una baixada notable de la temperatura.Segons apunta el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest diumenge a la tarda ja s'espera que comencin a créixer nuvolades al nord de Barcelona i a l'interior de Girona que podrien descarregar alguns ruixats de manera local. Serà a la matinada quan es preveu que per l'oest del país arribin bandes de núvols alts i mitjans que seran el preludi del canvi de temps previst per dilluns i dimarts.Durant la matinada i a primera hora de dilluns, podrien descarregar forts ruixats a la costa central o al prelitoral. Fins i tot en aquesta zona podrien descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.Amb tot, cap a ponent s'espera un dilluns amb sol i en general hi haurà un ambient més agradable amb temperatures que quedaran més curtes. Entre els 24 i els 29 graus de màxima als Pirineus, entre els 25 i 30 ºC a la meitat est i entre els 30 i 35 ºC a la resta.

