Una segona candidatura competirà amb Sánchez pel lloc de secretari general a JxCat

Una segona candidatura a la secretaria General de Junts competirà amb l'encapçalada per Jordi Sánchez, i que va ser proposada pel mateix Carles Puigdemont . Es tracta d'una llista encapçalada per Josep Sort Jané, president de Reagrupament i que es postula pel lloc de secretari general, seguida d'Enric Solé Codina, com a secretari d'organització, i Maria Teresa Vilarrassa i Rosell per la Secretaria de finances.Pel que fa a les candidatures de la resta de l'Executiva i a la Presidència només hi haurà una proposta, amb Puigdemont optant a president. La mesa del Congrés del Junts per Catalunya ha emès una comunicat en el que ha proclamant les candidatures, ja validades, que es sotmetran a votació els propers, 7, 8 i 9 d'agost.En el cas d'aquesta segona candidatura, la mesa del congrés del partit explica que també hi havia una proposta per l'executiva nacional, però que fer "defecte de forma" no ha pogut ser validada.La campanya electoral serà plenament telemàtica, començant demà dilluns i durarà fins diumenge. La votació s'obrirà el divendres set d'agost a les nou del matí fins les tres del migdia del diumenge nou. Votaran els afiliats i es farà de manera exclusivament telemàtica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor