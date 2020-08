Aragonès: «La Generalitat ha de personar-se com acusació particular en el cas del 3%»

Reunió del vicepresident, Pere Aragonès, amb part del govern de Sant Cugat. Foto: Anna Mira

El vicepresident de la Generalitat de Catalunya i responsable d'Economia del Govern, Pere Aragonès, considera que la Generalitat "ha de personar-se com acusació particular" en el cas del 3%. Ho ha dit en una reunió amb el govern de Sant Cugat en el Monestir de la ciutat vallesana, que divendres va fer públic que l'Ajuntament local es personava precisament pels presumptes casos de corrupció que esquitxen la ciutat. Aragonès encara no ho ha traslladat ni al president de la Generalitat ni al soci de govern però ha dit que "segur que compto amb la complicitat i amb la responsabilitat de tots els responsables públics de la Generalitat".El vicepresident considera que davant de la finalització d'una part d'un procés judicial on hi ha uns indicis d'una sèrie d'obres que podrien estar implicades en un presumpte cas de corrupció arreu de Catalunya, "la responsabilitat de les administracions és vetllar perquè fins a l'últim euro torni a les arques públiques, en cas que es demostri que hi ha hagut un cas de corrupció"."No entendríem una decisió diferent", ha insistit Aragonès. Per això, el vicepresident s'ha compromès en traslladar la seva opinió a "tots els àmbits del govern" i ha assegurat que en les pròximes setmanes "haurem de treballar internament per defensar els interessos de la ciutadania".En aquest sentit l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha celebrat que Junts per Sant Cugat i Cs donin suport a la decisió de l'Ajuntament de personar-se com acusació particular després que en el ple anterior JxSTC votés en contra de la moció on el ple es posicionava en contra de la corrupció. "Em sembla molt bé que hagin corregit el posicionament".En relació amb les declaracions de Miquel Iceta que considera que el clima preelectoral no seria el millor moment per fer-la , el vicepresident català ha afirmat que no tenen una nova data per la reunió i ha demanat que "prou d'excuses" i que "l'element central de la taula és aturar la repressió a través d'una amnistia". "Aquesta setmana hem vist com la via judicial i repressiva continua".Aragonès també ha asseverat que perquè hi hagi un segon acord -en relació amb els pressupostos generals-, s'ha de complir l'acord d'investidura. "La mesa de diàleg no és només fer reunions, sinó contingut i una dinàmica de negociació política"."Si l'orientació de PSOE i Podemos és acordar uns pressupostos amb la dreta neoliberal, seran uns mals pressupostos per la ciutadania de Catalunya però també per la de l'estat espanyol", ha insistit Aragonès.

