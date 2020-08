Mor el motorista que havia resultat ferit greu en un xoc al Baix Penedès

El motorista que aquest dissabte havia resultat ferit greu després de patir un xoc amb un cotxe a la TP-2442 a Sant Jaume dels Domenys (el Baix Penedès) ha mort, segons ha informat el Servei Català del Trànsit. La víctima va ser trasllada a l'Hospital de Bellvitge, on ha acabat perdent la vida.Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís pocs minuts després de les quatre de la tarda d'aquest dissabte. Per causes que s'estan investigant, el conductor i únic ocupant del vehicle de dues rodes va col·lidir amb un turisme. El conductor cotxe va resultar ferit de poca gravetat i va ser traslladat a l'Hospital del Vendrell.Arran de l'accident, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta, ja són 64 les víctimes mortals en accident de trànsit a les carreteres catalanes aquest 2020.

