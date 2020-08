Detingut un home a Barcelona per retenir l'exparella durant tres dies i agredir-la sexualment

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per retenir durant tres dies la seva exparella i agredir-la sexualment. Agents de la comissaria de Sant Martí de Barcelona van detenir dijous a la nit l'home, de 37 anys, com a presumpte autor dels delictes d'agressió sexual i detenció il·legal. El detingut va passar a disposició judicial divendres.Els Mossos van tenir coneixement que la dona podria estar retinguda en un pis de Barcelona contra la seva voluntat i van enviar-hi diverses dotacions policials. Un cop allà la víctima va manifestar als agents que feia tres dies que la seva exparella s'havia presentat al domicili i que després d'accedir al seu pis la va retenir i agredir física i sexualment.Segons els Mossos, l'home la va sotmetre a una situació de "pànic permanent" que li impedia escapar-se. A més, li va trencar el mòbil perquè no pogués comunicar-se.Amb tot, la dona va poder accedir a un ordinador i es va comunicar amb un conegut seu a través del correu electrònic per demanar ajuda. Va ser gràcies a això que els Mossos d'Esquadra van poder-se activar ràpidament i desplaçar-se fins al lloc dels fets.Un equip del Sistema d'Emergències Mèdiques va atendre la dona que no va haver de requerir cap ingrés hospitalari.

