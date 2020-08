Catalunya suma 1.303 nous casos però el risc de rebrot segueix baixant

Catalunya suma 1.303 nous casos confirmats per PCR i en registra un total de 79.773, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total s'eleva a 99.425 (1.444 més) amb totes les proves.Tot i aquests nous casos, tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació tendeixen a la baixa. El risc de rebrot segueix en nivells alts (161,90), però la corba segueix baixant.Pel que fa a la velocitat de propagació, se situa en 1,06, per sota de l'1,10 de les dades de dissabte i de l'1,55 de l'interval de set dies anterior.Per PCR, Barcelona i l'àrea metropolitana sumen 924 nous positius. A la regió de Lleida en registren 163 de nous, tot i que el risc de rebrot va clarament a la baixa. Les funeràries no han reportat cap nova mort.Catalunya suma 1.303 nous casos confirmats per PCR i en registra un total de 79.773, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Els ingressats actualment als centres sanitaris són 574, 40 més que en l'últim balanç. D'aquests, 100 ho estan a les unitats de cures intensives, dos més.En l'interval de set dies entre el 23 i el 29 de juliol, a tot Catalunya hi ha hagut 6.013 casos confirmats per PCR. És una xifra lleugerament inferior als 6.228 de l'interval de set dies anterior, del 16 al 22 de juliol. Entre aquests períodes hi ha hagut una lleugera baixada del risc de rebrot, del 192,28 al 161,90. Tot i que continua en nivells elevats, la tendència és a baixar. També ha baixat la velocitat de propagació (Rt), que ara se situa en 1,06 quan en els set dies anteriors era d'1,55. La taxa de confirmats per PCR se situa en 78,38 per cada 100.000 habitants, i l'edat mitjana de positius per PCR continua en els 37 anys.Del total de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 79.733 són per PCR, 4.307 epidemiològics, 2.757 probables, 3.528 són proves ELISA i 9.060 testos serològics.Pel que fa a les defuncions, les funeràries no n'han reportat cap de nova en l'últim balanç i el total es manté en els 12.745. D'aquests, 6.991 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.118 en residències, 813 en domicilis i 823 no estan classificats per falta d'informació. Entre els usuaris de les residències, han mort 6.305, dels quals 4.101 en una residència, 1.824 en un centre hospitalari o sociosanitari, 93 en domicilis i 287 no estan classificats.Si es té en compte la població general, sense les persones que viuen en residències, els casos confirmats per PCR han pujat de 1.221 i la xifra total s'ha situat en els 63.619. Comptant totes les proves, els casos acumulats són 80.247 (1.350 més). La taxa de confirmats per PCR és de 75,68 per cada 100.000 habitants. Les defuncions en la població general són 6.391.En el cas de la població en les residències, els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia són 15.210, 56 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 16.658 (67 més) si es tenen en compte totes les altres proves. La taxa de confirmats per PCR entre els usuaris d'aquests centres és de 229,52 per cada 100.000 habitants si s'analitzen els set dies corresponents del 23 al 29 de juliol, lleugerament per dels 7 dies anteriors, quan era de 239,15.Pel que fa a l'àrea metropolitana de Barcelona (sumant les regions sanitàries de Barcelona ciutat, metropolitana sud i metropolitana nord), hi ha un total de 55.111 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia (924 més respecte a l'últim balanç), xifra que puja a 68.473 si es tenen en compte tots els tipus de proves (1.038).A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el número total de confirmats per PCR se situa en 21.219, xifra que s'eleva a 27.556 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 4.304 morts. El risc de rebrot tendeix a la baixa. Del 16 al 22 de juliol se situava en 268,77, mentre que del 23 al 29 de juliol en 200,37. La Rt també baixa, de 1,77 a 1,05, i també ho fa la taxa de confirmats per PCR els últims set dies, que ara se situa en 92,07.A Barcelona ciutat, s'han registrat 338 nous casos confirmats per PCR i arriba a un total de 20.790. Si es tenen en compte totes les proves, des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 26.946 casos, 353 més. Les defuncions a la capital són un total de 4.265. El risc de rebrot és de 199,54 i la corba tendeix a la baixa. La velocitat de transmissió és d'1,03, per sota de l'1,78 de l'interval de 7 dies anterior. La taxa de confirmats per PCR és de 91,99 per cada 100.000 habitants.La regió sanitària metropolitana sud registra un total de 16.202 casos confirmats per PCR, 19.421 amb l'acumulat de totes les proves. Les morts se situen en 2.339. El risc de rebrot està en nivells elevats, 282,12, tot i que és més baix que en els set dies anteriors, quan era de 322,62. La velocitat de propagació també baixa i és d'1,25. La taxa de confirmats per PCR és de 118,82 per cada 100.000 habitants.Pel que fa a l'Hospitalet de Llobregat, els casos confirmats per PCR són un total de 5.170, 154 més que l'anterior balanç. Amb totes les proves, la xifra s'eleva a 5.802, 170 més. Les defuncions a la segona ciutat de Catalunya se situen en un total de 500. El risc de rebrot és de 669,83, un nivell molt alt, però la corba va baixant i també respecte als set dies anteriors, quan era superior a 870. La velocitat de propagació és d'1,15 (1,84 els set dies anteriors) i la taxa de confirmats per PCR de 287,65.Una altra població amb un risc de rebrot elevat, tot i que també va baixant, és Cornellà de Llobregat. Aquesta localitat ha acumulat 1.415 casos confirmats per PCR, 33 dels quals nous, 1.729 si es tenen en compte totes les proves (35 més). El risc de rebrot se situa en 483,18, però en l'interval de set dies anterior era de 659,12. La velocitat de propagació del virus és d'1,18 (quan en l'interval de set dies abans era de 2,48) i la taxa de confirmats per PCR és de 209,88. El total de morts en aquest municipi es manté en els 216.Un dels municipis que preocupa Salut és Castelldefels. La ciutat ha registrat 415 casos per PCR des de l'inici de la pandèmia, un més respecte a l'últim balanç, 541 amb totes les proves (un més). El risc de rebrot és de 359,21 del 23 al 29 de juliol, quan era del 283,71 del 16 al 22 de juliol. Tot i aquesta pujada, en els últims dies la corba comença a baixar. La velocitat de propagació és de 2,28, tot i que en l'interval de set dies anterior era de 4,29, i la taxa de PCR és de 94,98. En aquesta ciutat s'han registrat un total de 68 morts.I també preocupa a Salut la situació a Viladecans, on des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 734 casos confirmats per PCR, deu més, 936 amb totes les proves (10 més). El risc de rebrot és ascendent, situat en 285,00 (85,18 en l'interval de set dies anterior). La Rt és de 2,26, també pujant, i la taxa de transmissió és de 83,32. En aquesta ciutat hi ha hagut un total de 125 morts.Per la seva banda, a la regió metropolitana nord s'han registrat un total de 17.690 casos confirmats per PCR des de l'inici de l'epidèmia, 21.496 amb totes les proves. Les morts han estat 2.908. El risc de rebrot tendeix a créixer, de 111,02 en el període que va del 16 al 22 de juliol, al 133,38 entre el 23 i el 29 de juliol. En canvi, baixa la velocitat de propagació, que passa d'1,98 a 1,38. La taxa de confirmats per PCR és de 59,49.A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 7.570 casos confirmats per PCR, 163 més. Són 8.107 si es tenen en compte els casos acumulats amb totes les proves, amb 167 nous positius. Les defuncions són 242. Tot i aquesta pujada en el número de casos positius, el risc de rebrot tendeix a baixar clarament, passant de 789,77 entre el 16 i el 22 de juliol a 394,75 entre el 23 i el 29 de juliol. Tot i això, el nivell d'aquest índex segueix sent alt. La velocitat de propagació es manté per sota d'1, 0,69, i la taxa de confirmats per PCR és de 223,60, millorant les xifres de l'interval de set dies anterior (375,24).Pel que fa a la comarca del Segrià, els casos acumulats per PCR són 5.696, 104 més, i s'eleven a 5.896 amb totes les proves (106 més). Com en el cas de tota la regió sanitària de Lleida, la corba del risc de rebrot baixa clarament. Aquest índex se situa en 476,78 entre el 23 i el 29 de juliol, quan era de més de 1.100 entre el 16 i el 22 de juliol. La Rt està en 0,62 i la taxa de confirmats per PCR en 277,20, també baixant. En total, en aquesta comarca han mort 166 persones.I a la ciutat de Lleida es reprodueix la mateixa situació que a la regió i a la comarca. La capital del Segrià ha registrat un total de 3.853 casos confirmats per PCR, 60 més, i són 3.987 amb totes les proves (62 més). En canvi, el risc de rebrot baixa, passant de més de 1.000 a 481,80 en els últims set dies analitzats. La velocitat de propagació està en 0,63, baixant, i la taxa de confirmats per PCR en 258,97, amb una caiguda a la meitat respecte a l'anterior període de set dies. En total, a la ciutat de Lleida han mort 129 persones.Pel que fa a la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 6.405, 84 més, i pugen a 8.421 si es tenen en compte totes les proves (92 més). Han mort 819 persones. El risc de rebrot se situa en 92,88, lleugerament per sota del 95,93 de setmanes anteriors. La Rt és d'1,19 i va a la baixa, i la taxa de confirmats per PCR de 40,59.En el cas de Figueres, municipi amb restriccions en aquesta regió, els casos confirmats són 508 per PCR, 29 més, i 593 amb totes les proves (29 més). En aquesta ciutat han mort deu persones. El risc de rebrot és ascendent i molt alt. Se situa en 761,37 en el període entre el 23 i el 29 de juliol, quan era de 590,71 en l'interval entre el 16 i el 22 de juliol. La velocitat de propagació és de 1,47, lleugerament per sota de l'1,52 de set dies anteriors, mentre la taxa de confirmats per PCR puja de 243,44 a 275,19.La regió sanitària de les comarques centrals té un total de 6.538 casos confirmats per PCR, 26 més. La xifra s'eleva a 8.019 si es tenen en compte totes les altres proves, 38 més. Les defuncions són 1.609. El risc de rebrot a la regió és de 38,53, baix i estable, la taxa de confirmats per PCR 20,09 i la Rt 0,96.Al Camp de Tarragona, s'han registrat 2.305 casos confirmats per PCR, amb un creixement de 47 positius respecte l'anterior balanç. Si es tenen en compte totes les proves, el número acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 2.683, 49 més. El risc de rebrot és de 43,90 i tendeix a baixar, la taxa de confirmats per PCR se situa en 22,26 per cada 100.000 habitants i la Rt està per sota 1, 0,97. En aquesta regió han mort un total de 394 persones.La regió de les Terres de l'Ebre acumula des de l'inici de la pandèmia 473 casos confirmats per PCR, 30 més, i 642 amb la resta de proves (30 més). El risc de rebrot és 139,80, amb tendència a pujar, i la taxa de confirmats per PCR 60,39 i també puja. En canvi, baixa la Rt, que se situa en 1,32. En aquesta regió han mort un total de 52 persones, una més que en l'anterior balanç.Un dels municipis d'aquesta regió que preocupa a Salut Pública és Amposta. Aquesta municipi acumula 77 casos confirmats per PCR (onze més) i 90 amb totes les proves (onze més). El risc de rebrot es troba en 536,21, molt per sobre del 243,26 del període de set dies anterior. Després d'una pujada forta d'aquest risc, en els últims dies va baixant. La velocitat de propagació és de 2,44, baixant respecte al 3,00 de l'anterior període. La taxa de confirmats per PCR se situa en 140,48 i puja.Finalment, la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran acumula 425 casos per PCR, tres més, 557 sumant totes les proves positives (tres més), i 29 defuncions. El risc de rebrot és 36,28 i va a la baixa, la Rt és 0,93 i la taxa de confirmats per PCR 16,25.

