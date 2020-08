VÍDEO Federer sorprèn les dues joves tenistes que es van fer virals per jugar entre terrats

Federer sorprèn les dues noies que es van fer virals per jugar tenis al terrat.

No s'ho podien creure. El seu tenista favorit apareixia de sobte al terrat de casa seva on durant el confinament aquestes dues joves tenistes italianes van seguir jugant, sense sortir de casa. D'un terrat a un altre, les noies se les van empescar per poder seguir practicant l'esport que més els agrada durant els mesos de confinament.Van penjar un vídeo a les xarxes, que sense voler-ho es va convertir en viral (a sota). Tant va ser així que fins i tot el tenista Roger Federer ho va veure i va decidir donar-los una sorpresa que no les deixaria indiferents. Va decidir muntar una entrevista a les joves, com les que ja havien fet després que el vídeo es fes viral, i enmig de les preguntes va aparèixer.Les noies es van quedar estupefactes en veure que el seu líder estava "en el seu terrat". Van passar el dia junts i Federer es va animar a jugar amb elles com ho havien fet durant tot el confinament, en els terrats.En les imatges el tenista assegura que volia donar una sorpresa a les joves. "Sorprendre un fan és una de les coses més especials de la meva carrera professional". Finalment, Federer els anuncia que ha parlat amb Rafa Nadal i que les convida al campament de tennis del mallorquí a Manacor.

