El bomber que va enregistrar les seves companyes nues no serà expulsat del cos

El jutge ha imposat una pena mínima de quatre mesos per un delicte contra la intimitat al bomber que el 2015 va enregistrar d’amagat tres companyes femenines seves mentre es despullaven als vestidors, segons informa el portal 3/24 . L’acusat no serà expulsat del cos i continuarà treballant un cop finalitzi la pena.El fets van passar al parc de bombers de Sant Andreu de Barcelona. El bomber va enganxar amb velcro una càmera "en una zona poc visible" i va aconseguir imatges de les seves companyes despullades mentre es vestien i es dutxaven.Tot i això, el jutge no considera els fets molt greus, ja que les imatges no tenen caire sexual. Sí que ho seria, admet el jutge, si apareguessin, per exemple, "masturbant-se" o els enregistraments haguessin afectat "la vida sexual" de les perjudicades, explica el portal.En un principi, l’acusat s’enfrontava a sis anys de presó i inhabilitació, a més d’una indemnització de 3.000 euros per a cada víctima. Les bomberes ja van rebutjar la indemnització que els va oferir l’acusat per rebaixar la pena perquè volien que se l’inhabilités.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor