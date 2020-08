Un turista francès diu que ve a Lloret de Mar perquè té «tota la confiança en la República catalana.» Al #TelenotíciesVespre de @tv3cat no s'han atrevit a respectar les declaracions i ho han disfressat als subtítols. @JuliaTaurinya @aleixrenye @vpartal @anton_escuredo pic.twitter.com/NHvSzDxcjl — Eduard Velasco (@Eduard_dCV) August 1, 2020

Sorpresa al Telenotícies Vespre de TV3 d’aquest dissabte. En la crònica sobre els turistes estrangers que arriben a Catalunya malgrat les recomanacions del seu govern, hi ha aparegut un ciutadà francès que ha estat d’allò més contundent. Les seves paraules han estat censurades a la traducció.“Encantat de venir a Lloret com fa sis anys que faig”, ha argumentat. “Malgrat els consells del govern francès que ens recomana no venir a Espanya, tinc tota la confiança en la República catalana”, ha afegit.La traducció escrita que ha fet TV3 (el turista responia en francès) s’ha oblidat del terme “república”, i ha posat simplement: “Tinc tota la confiança en Catalunya”.

