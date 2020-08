Trump amenaça amb prohibir TikTok als EUA, obrint un nou front amb la Xina

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar divendres que prohibirà l'ús de l'aplicació TikTok al país nord-americà, deixant clar que té autoritat per clausurar l'app xinesa en territori nacional dels EUA."Pel que respecta TikTok, el prohibirem als Estats Units", va assenyalar Trump als periodistes que es trobaven a bord de l'Air Force One. Així, ha especificat que per prohibir faria servir poders econòmics d'emergència o una ordre executiva, tot i que encara no ha proporcionat més detalls en aquest sentit, segons informa la cadena de televisió CNN."Estem analitzant TikTok. Podríem prohibir TikTok, podríem fer altres coses. Hi ha un parell d'opcions, però moltes coses estan passant", va posar de manifest Trump amb diversos membres de la seva administració.La investigació contra TikTok, propietat de la xinesa ByteDance, l'ha dut a terme el Comitè d'Inversions Estrangeres dels Estats Units. Les autoritats nord-americanes estaven preocupades per si l''app' suposa un risc a la seguretat nacional. En concret, els crítics amb l'aplicació mostraven el seu recel per si les dades que TikTok podria recol·lectar dels usuaris nord-americans podrien acabar en mans de Govern xinès, tot i que la companyia ha assegurat que emmagatzema les seves dades fora de la Xina i que es resistiria a qualsevol intent de Pequín per apropiar-se de la informació.Per la seva banda, experts en ciberseguretat han assenyalat que el potencial risc per a la seguretat nacional que representa l'aplicació és, sobretot, teòric i que no hi ha cap evidència que suggereixi que les dades dels usuaris de TikTok puguin estar compromesos per la Intel·ligència de la Xina.Pequín va acusar aquest dijous a Washington "d'amenaçar sense proves a empreses xineses" i de violar amb això "els principis de l'Organització Mundial de Comerç (OMC)". "Sense proves, Estats Units amenaça a una companyia xinesa arran d'una presumpció de culpabilitat, revelant la seva hipocresia en l'anomenat respecte a la justícia i les llibertats", va criticar Wang Wenbin, portaveu del Ministeri d'Exteriors del gegant asiàtic

