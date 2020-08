Les Nits de Cinema Oriental creixen tot i les restriccions de la Covid-19

El Festival Nits de cinema oriental de Vic ha abaixat la persiana amb una major afluència de públic que en les edicions anteriors. Tot i les restriccions d'aforament al 50% i haver escurçat la durada a quatre dies, més de 4.500 persones hi han assistit.Les projeccions del Cinema Vigatà han batut rècords, amb un total de 3.300 espectadors. També les Nits a la Bassa, amb 400 espectadors cada vespre, han esgotat localitats.A través d'un comunicat, l'organització en fa un balanç positiu d'una edició que ha comptat "amb un públic a l'altura de les circumstàncies". També subratllen "el creixement del públic especialitzat i fidel". Enguany s'han doblat les vendes de l'abonament que permet assistir a totes les sessions."Ha estat tot molt complicat, però estem molt contents. Les aplicacions de les mesures de seguretat han funcionat molt bé", ha declarat Quim Cruselles, director del festival, a"Podem afirmar que la cultura és segura!", conclou.En la 17a edició del Festival Nits de Cinema Oriental s'han projectat un total de 31 films produïts a la Xina, Japó, Hong Kong, Tailàndia, Corea del Sud, Taiwan i l'Índia. D'ells, 10 han estat preestrenes internacionals, quatre preestrenes europees i set preestrenes espanyoles. Destacava Ip man 4: El Final, que la distribuïdora Cinemaran-GarboMedia estrenarà a Movistar+ a finals d'agost.Sheep without Shepherd (Sam Quah, Xina 2020) ha estat la gran guanyadora d'aquest festival en rebre el Premi del Jurat, però també el de la crítica i el del Gat de la sort, que concedeix el públic mitjançant votacions electròniques. Explica la història d'una família xinesa resident a Tailàndia, que duu una vida senzilla però feliç. Tot canvia quan la filla gran és víctima d'una agressió en un campament d'estudiants.El jurat també va concedir una Menció Especial al film Friend Zone (Chayanop Boonprokob, Tailàndia 2019). Pel que fa a les votacions del públic, Because of you (Zeng Zhen, Taiwan 2019) va quedar en segon lloc i Sonchiriya (Abhishek Chaubey, Índia 2019) en tercer.

