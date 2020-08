Defensa envia a Toledo a 900 dels 1.200 aspirants de militar que havien d’examinar-se a Talarn

El Ministeri de Defensa ha enviat aquest dissabte uns 900 dels 1.200 aspirants a militar que havien d’examinar-se a partir d’aquest dilluns a l’ Acadèmia General Bàsica de Suboficials (AGBS) de Talarn a fer les proves a l’Acadèmia d’Infanteria de Toledo.Segons han confirmat fonts de l’AGBS a, l’acadèmia ha rebut l'ordre de reallotjament aquest mateix dissabte a les 14h. La delegació del Govern català a l’Alt Pirineu i Aran havia demanat la setmana passada al subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, l’anul·lació de l’arribada dels joves a la comarca, un fet que ha generat preocupació a la comarca pel risc de contagi de Covid-19.Aquest canvi, que ha agafat a molts dels aspirants ja al Pallars Jussà, permetrà que la totalitat dels joves que s’examinaran a Talarn es puguin allotjar a la mateixa acadèmia, que té capacitat per unes 300 persones. Els exàmens a Talarn començaran el dilluns, tal com estava previst, mentre que les proves que es facin a Toledo no començaran fins dimarts, precisament per donar més temps a tots els joves a arribar.

