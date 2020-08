Oriol Mitjà critica Salut per no acceptar una aplicació de rastreig de contactes de contagiats

Els desenvolupadors d'App van oferir ajuda al #Departament_de_salut a l'abril, però la van rebutjar😱



En canvi el #Ministerio_de_sanidad_gob si que va acceptar el repte. Aquesta vegada cal felicitar-los👌



App massiva+Rastrejadors+Cumpliment aïllament=Control cadenes de contagi — Oriol Mitjà (@oriolmitja) August 1, 2020

Nova clatellada de l'investigador Oriol Mijtà al Govern per la gestió dels brots de coronavirus. Aquest cop és tracta del desenvolupament d'una aplicació de rastreig de contactes de contagiats que, segons explica Mitjà en una piulada, Salut no va voler fer i que en canvi, sí ha fet el Ministeri de Sanitat. "Poseul-la en marxa quan abans millor!", insisteix.Mitjà anima a la gent a que la faci servir i ha felicitat al govern espanyol per haver portat endavant el projecte. Es tracta de l'app Radar Covid i que ja està llesta per ser utilitzada.Aquest no és el primer avís que fa Mitjà a les autoritats sanitàries. Fa uns dies ja es va mostrar molt crític amb el el sistema que té la Generalitat, i també l'Estat, per combatre la nova onada de brots de coronavirus. L'investigador es mostrava partidari d'una targeta que acrediti si una persona té risc de ser contagiosa de la Covid-19 o no, per assegurar espais com els avions, el metro o a la feina.

