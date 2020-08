FGC actualitza Geotren, una app que informa de l'ocupació de tots els trens en temps real

FGC ha actualitzat el seu servei de Geotren, que a partir d'ara permet conèixer en temps real el percentatge d'ocupació de tots els trens de les línies metropolitanes, així com la informació que es pot veure a les pantalles de les estacions.El servei Geotren es va activar el mes de maig de 2019 amb la informació en temps real de l'ocupació de les unitats més noves de les línies Barcelona-Vallès, però ara aquesta informació es calcula per a tots els tipus d'unitats, tant de la línia del Vallès com la Llobregat-Anoia. A més del percentatge d'ocupació, a través de Geotren es pot saber el punt del recorregut on es troba el tren, les properes parades i l'acompliment horari, i permet la possibilitat d'accedir a la informació que s'emet a les pantalles d'informació que hi ha a les estacions.L'app i l'entorn web de la companyia també s'han actualitzat, amb noves funcionalitats com la millora del cercador o la informació sobre els serveis disponibles a cadascuna de les estacions. La nova web també permet demanar hora als Centres d'Atenció al Client a través d'un nou sistema de cita prèvia.A més, al setembre, FGC activarà un nou servei d'alertes perquè els usuaris rebin les incidències que es produeixin a les seves línies i estacions al moment.Totes aquestes novetats formen part del projecte de digitalització de l'empresa, un dels àmbits clau de l'Agenda Estratègica 10/30 d'FGC, que estableix el repte d'aconseguir esdevenir una empresa completament digitalitzada.

