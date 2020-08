Suïssa no bloquejarà, per ara, els comptes de Joan Carles

Després d'anys de règim antidemocràtic i corrupte, és el moment de fer-la caure! 👑🚫



Suïssa rebutja de manera cautelar bloquejar els comptes de Joan Carles I oberts al país helvètic. Així respon el Consell Federal a la petició feta per Òmnium Cultural, que havia reclamat congelar els actius de l'anterior monarca espanyol el passat 3 de juliol. Segons ha explicat elDiario.es, l'executiu suís conclou que Joan Carles no reuneix els requisits necessaris perquè pateixi un bloqueig temporal dels seus comptes, d'acord amb la llei federal de congelació i restitució de valors patrimonials d'origen il·licit del país helvètic.Un portaveu del Consell Federal de Suïssa ha remarcat al digital espanyol que ja hi ha dues investigacions en curs contra el rei emèrit, una de la fiscalia espanyola i una altra de la fiscalia suïssa.Òmnium Cultural va anunciar el passat 3 de juliol que presentava una querella criminal contra el rei emèrit, Joan Carles de Borbó, i que demanava a la justícia belga que li bloquegi els comptes. El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ho ha explicat en una compareixença al Col·legi de Periodistes.La querella es va presentar com a acusació popular davant la sala penal del Tribunal Suprem per possibles delictes de frau a la hisenda pública, tràfic d'influències i blanqueig de capitals.Mauri es va referir als motius que han dut a Òmnium a engegar aquesta campanya, manifestant "la fallida de l'Estat", que s'ha expressat en la seva política de "repressió" i "ofec de les llibertats", que també s'ha corroborat en el "blindatge de la Corona espanyola". La campanya vol ser un "desemmascarament" dels poders de l'Estat i ha dit que es desplegarà en diversos fronts.La denúncia internacional de la "corrupció de la monarquia espanyola" tindrà un paper essencial en la campanya. Mauri ha assegurat que la institució no és representativa de la societat, és "opaca", és "antidemocràtica" i "hereva de la dictadura de Franco".Òmnium ha presentat davant l'estat suís la petició de bloqueig dels comptes bancaris del rei emèrit.La jurista Neus Torbisco ha explicat que la petició és fruit de la investigació oberta per la fiscalia de Ginebra contra Joan Carles de Borbó per possible blanqueig de capitals. Una llei federal suïssa del 2016 autoritza el govern d ela confederació a bloquejar uns fons que poden ser sospitosos d'origen delictiu.La congelació d'aquests comptes seria important en el marc de la investigació engegada pel fiscal helvètic, ha explicat la jurista. S'ha referit a la preocupació que existeix a Suïssa per eliminar la imatge que encara té de ser un estat que pot actuar com a paradís fiscal. La llei federal esmentada va ser una norma aprovada amb aquesta voluntat.

Querella criminal contra el rei emèrit by naciodigital on Scribd

