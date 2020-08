Barcelona busca voluntaris que custodiïn el niu d'una tortuga babaua a la platja de la Mar Bella

Segons ha explicat el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, el personal tècnic que es va fer càrrec de la tortuga va mantenir 60 dels 77 ous a la platja i van traslladar els 17 restants a centres per assegurar que les cries sobrevisquin.I és que aquestes tortugues tenen una mortalitat juvenil molt elevada: s'estima que només 1 de cada 1.000 cries arriba a l'edat adulta.Per això, ara calen més voluntaris per vigilar el niu i la seixantena d'ous que hi ha a la platja, a uns 50 cm de profunditat.A banda de custodiar el niu, els voluntaris també podran col·laborar a primera hora del matí en la recerca de rastres de tortuga a la sorra. Aquesta tasca, apunten des del consistori, és important, ja que les tortugues poden fer fins a set nius per temporada separats per períodes de quinze dies. Per tant, podria ser que l'exemplar que ha niat a la platja surti de nit un altre cop a pondre ous, o fins i tot que n'aparegui un altre.Per tot plegat, demana als interessats que s'inscriguin com a voluntaris a través del correu centreplatja@bcn.cat i el telèfon 932210348. Poden participar-hi entre l'1 d'agost i el 13 de setembre tant adults com menors si van acompanyats d'adults.El consistori recorda que tot i que la tortuga babaua és la més comuna de les tres espècies que viuen a la Mediterrània la seva població pateix en l'actualitat una davallada "important". Es troba amenaçada degut a diversos factors com la sobrepesca, les topades amb vaixells, el canvi climàtic i la contaminació.Cinc nius a la costa mediterrània occidentalActualment hi ha 5 nius al llarg de la costa mediterrània occidental: 2 a Catalunya (Barcelona i Vila-seca), 2 a les Illes Balears (Menorca i Eivissa) i 1 a Múrcia.L'Ajuntament recorda que sempre que es trobi una tortuga babaua a la platja cal trucar al 112 i respectar una distància mínima de 30 metres respecte a l'animal mentre arriba el personal expert.