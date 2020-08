«The West Wing» arriba a Catalunya: Amazon Prime estrena totes les temporades

The West Wing és una de les sèries més importants i guardonades de la televisió en els últims vint anys. La producció política és una de les màximes referències del gènere, aconseguint desenes de premis Emmy durant les sis temporades. La trama gira al voltant del gabinet del president dels Estats Units, de totes les dones i homes que formen part de l'equip del màxim mandatari de la Casa Blanca.Amazon Prime va adquirir els drets d'emissió i aquest 1 d'agost ha estrenat les sis temporades completes a través de la seva plataforma. És el primer cop que la sèrie s'emet a Catalunya a través d'un dels serveis de contingut en streaming, ja que només es podia visualitzar amb la compra física de totes les temporades.Aaron Sorkin és el creador i guionista principal de la sèrie, conegut pel seu segell d'identitat únic, intel·ligent, gairebé utòpic, en les seves produccions. Sorkin ha creat sèries com The Newsroom, Studio 60 i Sports Night. L'Ala Oest de la Casa Blanca ha estat la producció pionera que es va convertir en la referència d'altres produccions modernes com House of Cards o Borgen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor