VÍDEO Sense mascareta i escopint en plena pandèmia, les imatges d'una festa encenen les xarxes

Esto es el chiringuito Kokun de Málaga en una fiesta de Les Castizos en mitad de una pandemia.



Se comenta solo. pic.twitter.com/wVkkwbnFqD — Gema MJ (@gmaemejota) August 1, 2020

#Mahos denuncia la gravísima irresponsabilidad que observamos en las imágenes de la discoteca de #Torremolinos, muestra de una actitud negligente en plena pandemia. Jamás ampararemos semejante atentado a la salud pública y reiteramos nuestro compromiso con las normas sanitarias — MAHOS Málaga (@MahosMlg) August 1, 2020

Sense mascaretes, sense distàncies de seguretat i amb un DJ escopint alcohol sobre el públic, per després donar-ne als assistents des de l'escenari amb la mateixa ampolla. Aquestes són les imatges d'una actuació musical de Les Castizos, un duo de DJ malagueny, a un club de Torremolinos, que s'ha fet viral avui i que ha indignat les xarxes.En el mateix fil de Twitter, la usuària que ha compartit el vídeo també ha compartit una conversa amb un testimoni dels fets, que assegura que en entrar al club, els donaven unes enganxines per col·locar sobre la càmera dels mòbils i evitar que es fessin fotografies i vídeos de l'esdeveniment. Aquest testimoni també assegura que, durant la festa, "es reien del coronavirus".L'Associació d'Hostalers de Màlaga (Mahos) han denunciat, a través del seu compte de Twitter, la "gravíssima irresponsabilitat" que s'observa a les imatges, que mostren "una actitud negligent en plena pandèmia".Davant el rebombori que s'ha creat a les xarxes socials, els perfils d'Instagram i Twitter del duo de DJ Les Castizos s'han desactivat. Europa Press ha tingut accés a un comunicat emès per un dels dos integrants del grup, Fali Sotomayor, on admet la responsabilitat dels actes i assegura que se senten "avergonyits i penedits".Sotomayor ha volgut aclarir que les imatges no són recents, sinó de quan les mesures "no eren les actuals", i ha eximit la discoteca - Kokun Ocean Club - de qualsevol responsabilitat, ja que sempre "respecten rigorosament totes les mesures imposades pels organismes competents". El DJ també assegura que el vídeo és d'un "moment puntual d'un show en què malauradament s'actua de manera irresponsable".Finalment, han admès que estan "en deute amb els milers de companys del sector, artistes, públic, clients, professionals i demés persones que s'hagin pogut sentir molestos pels fets".El Kokun Ocean Club no ha fet, ara per ara, cap pronunciament oficial; ni tampoc cap autoritat de Torremolinos, Màlaga o Andalusia.

