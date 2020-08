Jordi Sànchez serà el secretari general del nou partit de Puigdemont

Jordi Sànchez és el candidat que proposa Carles Puigdemont per ocupar el càrrec de secretari general de Junts per Catalunya, el nou partit polític de l'expresident. Segons ha pogut saber, la seva proposta de direcció del partit la conformarien quatre vicepresidencies més, amb aquesta proposta de noms, tots ells procedents del PDECat: Josep Rius, Elsa Artadi, Jordi Turull i Anna Erra. El secretari d'organització del partit seria David Saldoni i la secretaria de finances, Teresa Pallarès. El mateix Puigdemont seria el president del partit. El termini per presentar candidatures es tancava aquest diumenge a les 00 hores i els militants tindran tota la setmana per votar.El debat intern ha estat molt intens i la proposta de la directiva no genera el consens esperat per part de Puigdemont, segons diverses fonts. El conseller Miquel Buch fa mesos que es postula per tenir un càrrec rellevant al partit, però despertava certs recels entre alguns dirigents de JxCat -desenes de persones en van demanar la dimissió pel xat de YouTube des d'on s'emetia l'inici del congrés. Finalment queda fora del nucli dirigent malgrat que el promovia Jordi Turull . Josep Rull, que ha tingut un paper molt actiu en tot el procés, tampoc forma part del nucli dirigent.L'executiva de JxCat la conformaran 21 persones: tres secretaries -general, organitzativa i de finances- i 18 dirigents més, en una direcció que ha de ser paritària i que s'escollirà amb llistes obertes. La cúpula del partit la completaran la presidència i un màxim de quatre vicepresidències -cinc càrrecs escollits amb llistes tancades. Diumenge 2 d'agost es proclamaran les llistes, i el dilluns 3 començarà la campanya interna.L'exconseller Lluís Puig va ser escollit president de la mesa del congrés fundacional de JxCat el passat diumenge. Així ho han decidit les 1.545 persones que han participat de la primera votació de l'assemblea telemàtica, des d'ahir fins al migdia d'aquest diumenge. A Puig l'acompanyaran a la mesa Elena Fort i Montse Rosell com a vicepresidentes, i Raül Garcia, Imma Gallardo, Jordi Sendra, Glòria Freixa, Ricard Pérez i Meritxell Masó com a vocals.Aquests són els noms principals de la direcció proposada per Carles Puigdemont:

