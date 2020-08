L'agressor del menor a Manresa diu que li va pegar perquè «portar una samarreta antifeixista és provocar»

L'home de 45 anys que divendres va ser detingut pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor de l'agressió i el robatori de la samarreta per motius ideològics a un noi de 14 anys a Manresa el passat 1 de juliol , ha admès els fets aquest dissabte davant el jutge però els ha justificat dient que "portar una samarreta antifeixista és anar provocant".L'acusat ha fet aquesta declaració en la seva intervenció final després que durant l'interrogatori inicial només hagi respost les preguntes del seu advocat que en cap moment l'ha preguntat sobre l'autoria dels fets. En aquesta darrera intervenció també ha dit que ell amb els seus tatuatges no provoca "perquè els porta tapats" -cal recordar que al noi li va ensenyar el tatuatge d'una esvàstica- i que "sempre són els antifeixistes els que colpegen primer".També ha assegurat que arran d'aquests fets, ell i la seva parella han hagut d'anar a viure a Tortosa degut al "linxament" que han patit a les xarxes socials amb publicació inclosa de fotografies que li han suposat a ella perdre la feina.Durant la vista també ha intervingut el jove agredit que ha explicat que l'1 de juliol mentre caminava pel Pont Nou de Manresa se li va acostar l'acusat i li va fer treure la samarreta amb el logotip`antifeixista que duia amb amenaces i que li va clavar una bufetada després d'ensenyar-li un tatuatge amb l'esvàstica.El jutge, però, no ha admès la mesura cautelar de protecció que ha demanat l'advocada del menor ja que considera que vivint a Tortosa no existeix risc d'apropament i que no ho ha fet durant aquest mes.A l'autor confés de l'agressió se l'acusa d'un delicte de robatori amb violència, lesions i un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques per motius d'odi.La vista s'ha celebrat al jutjat d'instrucció número 2 de Manresa, però traspassarà la instrucció al número 6, que era el que es trobava de guàrdia quan van passat els fets.

