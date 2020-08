Alerta per les altes temperatures arreu del territori: aquests són els municipis més afectats

Fent un repàs a les dades de la XEMA a les 15 h, observem ja temperatures al voltant dels 40 °C a comarques com el Priorat.



A més, respecte ahir a la mateixa hora, fins i tot és més alta la temperatura prop de la costa, i la humitat relativa torna a ser molt baixa a l'interior. pic.twitter.com/QNi1rw9Wf0 — Meteocat (@meteocat) August 1, 2020

Entre dijous i divendres tindrem un nou pic de calor, amb temperatures similars a les d'aquest inici de setmana.



Tot plegat, amb dies bastant assolellats, i tan sols amb alguns ruixats al Pirineu. pic.twitter.com/mENmFs6hMD — Meteocat (@meteocat) July 28, 2020

L'onada de calor colpeja amb força a Catalunya i ha augmentat les temperatures a moltes zones del territori, arribant diverses zones i municipis a superar els 40 graus. El meteocat i els serveis de Protecció Civil han alertat d'alerta de color taronja i groc per altes temperatures.Ahir divendres va augmentar la temperatura a tot el territori i les cotes més altes s'establiran aquest dissabte al migdia, a la tarda i demà diumenge a les mateixes hores, tot i que començaran a baixar una mica.Protecció Civil va activar dimecres l'alerta per onada de calor davant la previsió de temperatures "extremes" durant aquest cap de setmana. Les temperatures més altes es van assolir divendres, establint la temperatura mínima a 20 graus o més. La matinada de divendres, la temperatura rondarà localment els 25 graus al litoral central i sud, la vall de l'Ebre i Ponent.Davant les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, Protecció Civil va demanar als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat, respectant sempre els mesures de seguretat per la covid; i es tingui especial vigilància de les persones més vulnerables, com major de 75 anys o persones amb discapacitat.Protecció Civil ha recordat que cal hidratar-se molt sovint, evitar sortir al carrer en les hores de més insolació, que les persones que treballin a l'aire lliure es cobreixin el cap, que no es faci esport en les hores de més calor i que es visiti un cop al dia persones grans que viuen soles complint amb les mesures per reduir el risc de contagi per covid, entre d'altres.

