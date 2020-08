Les morts en accident de trànsit cauen un 38,6% en el que va de 2020 però el juliol és el mes amb més víctimes

El nombre de víctimes mortals a les carreteres catalanes de l'1 de gener al 31 de juliol del 2020 s'ha reduït un 38,6% respecte al mateix període de l'any passat. En total, han mort 62 persones en 54 accident de trànsit, quan en els mateixos mesos del 2019 el nombre de morts va ser de 101. La xifra d'accidents mortals ha caigut un 43,2% respecte el 2019.El Servei Català del Trànsit remarca que la reducció de sinistralitat es produeix en un context marcat pel descens de mobilitat arran de les restriccions per la covid-19, i en aquest sentit alerta que el mes de juliol és el que ha registrat una major normalitat, amb quinze víctimes, tot i que hagi caigut un 21,1%. En aquest mes, han perdut la vida la meitat dels motoristes de tot l'any.En comparació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals s'han reduït un 54,7%, ja que fa una dècada havien perdut la vida 137 persones en aquest període.Durant el juliol, però, la mobilitat s'ha anat recuperant progressivament, tot i que per sota del flux de trànsit anterior a la pandèmia, un 14% menys els dies laborables i un 22% menys els caps de respecte, respecte al 2019. Tot i aquesta menor circulació, al juliol han mort quinze persones a les carreteres i s'ha convertit en el mes amb major mortalitat de tot l'any.Pel que fa als col·lectius vulnerables, fins al 31 de juliol han mort dotze motoristes, tres ciclistes i sis vianants. En el mateix període de l'any passat havien mort 30 motoristes, quatre ciclistes i sis vianants. Tot i això, durant el mes de juliol han mort sis motoristes, tres d'ells durant el cap de setmana del 3 al 5 de juliol. El Servei Català del Trànsit demana a aquest col·lectiu més percepció del risc i consciència de la pròpia fragilitat.Trànsit també adverteix que el que va del 2020 no s'està reduint el nombre d'atropellaments mortals a la carretera, mentre que han augmentat un 20% les víctimes mortals en els vehicles pesants, amb sis morts respecte als cinc del mateix període del 2019.També es manté la tendència a l'alça dels accidents mortals amb un únic vehicle implicat. Fins al 31 de juliol, 25 dels 54 accidents mortals han succeït amb un sol vehicle, el que suposa el 46% del total de sinistres, quan l'any anterior eren el 34%. Tot i això, hi ha hagut una reducció d'aquest tipus d'accidents en comparació amb l'any passat, de 32 a 25.28 de les 62 víctimes mortals s'han registrat en cap de setmana o festiu. Per demarcacions, el nombre de morts s'han reduït en totes. A Tarragona i Lleida han caigut un 46,4% i un 43,8% respectivament, mentre que a Barcelona i Girona ho han fet un 33,3%. En comparació amb el 2010, destaca la reducció del 66,7% a la demarcació de Girona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor