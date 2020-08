La Plataforma per la Llengua, a Seat: «Quan un client de Barcelona tindrà els mateixos drets que un de Riga?»

🤔 T’has demanat mai per què la pantalla, el web i el manual dels vehicles de @tuSEAT és en noruec a Noruega amb 416 vehicles venuts el 2019, o en letó a Letònia amb només 321, i en canvi no és en català on aquesta llengua és oficial tot i vendre’n 28.232 el mateix any?



Fil 👇 pic.twitter.com/0482YqEUI5 — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) July 31, 2020

La Plataforma per la Llengua ha denunciat en una piulada a través del seu Twitter que, tot i que el mercat de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears és el cinquè mercat de Seat a nivell mundial, el fabricant encara no disposa de web ni manuals de vehicle en català.L'any 2019, Seat va vendre 28.021 cotxes a aquestes tres regions dels Països Catalans, mentre que, per exemple, a Noruega només en va vendre 416, o a Letònia, 321. Tot i això, i no tenir-hi cap fàbrica ni ser una marca que "s'identifiqui" amb aquests països, els noruecs o els letons poden tenir tota la informació dels seus vehicles en la seva llengua. "S'identifica Seat com a marca de Riga? D'Oslo? Rep ajuts de poders locals letons? Patrocina un club de futbol noruec? O tot el contrari, i això és el que passa a casa nostra?", reflexiona la Plataforma per la Llengua.La bona notícia és que, des d'aquest mes de juliol, Andorra ja disposa de webs i catàlegs comercials de Seat en la llengua oficial del país - que també és oficial a Catalunya, el País Valencià i les Illes - tot i que el 2019 només hi van vendre 211 cotxes.Davant d'aquesta fita, la Plataforma per la Llengua es demana: "Quan per a Seat un client de Barcelona tindrà els mateixos drets que un de Riga?"

