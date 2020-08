La plantilla de Nissan manté l'amenaça d'anar als tribunals si la direcció no fa una passa enrere abans de dimarts

Indemnizaciones justas

Las indemnizaciones justas son las que marca la ley, bastante inferiores a las que Nissan ofrece. La decisión de cerrar la planta ya está tomada y de lo que se trata es minimizar los daños. Parece que los sindicalistas profesionales no lo han entendido todavía, o bien, quieren seguir cobrando, porque ellos son los único a los que no se puede despedir, hasta el fin de los tiempos. Quisiera creer que los trabajadores normales no se dejarán manipular por los que enarbolan pancartas que rezan "Nissan no se cierra", porque ya está cerrada.