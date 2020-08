Ricky Rubio carrega contra un diari esportiu espanyol: «No busqueu polèmica, ajudeu»

... la NBA no desafía a Trump, la NBA cree que es momento de alzar la voz e intentar crear soluciones de un problema que lleva existiendo durante muchos años, no solo con Trump. Estaria bien que entre todos no intentemos buscar polemica, sino ayudar. https://t.co/5D15XjjhS2 — Ricky Rubio (@rickyrubio9) August 1, 2020

El conflicte racial i les protestes als Estats Units contra la violència policial que reben els afroamericans ha copsat el món de l'esport. L'NBA, la lliga més important de tot el planeta, no ha estat una excepció. Jugadors de primera línia com LeBron James o Giannis Antetokounmpo s'han posicionat públicament, altres han participat en manifestacions i l'organització de la lliga ha incentivat vídeos, samarretes i posicionaments a favor del Black Lives Matter.El català Ricky Rubio també ha format part de totes aquestes protestes. El base del Masnou, que milita actualment als Phoenix Suns, ha criticat la portada del diari esportiu espanyol As pel seu títol principal: "L'NBA desafia a Donald Trump". La resposta de Rubio ha estat molt contundent i aplaudida per milers de persones a les xarxes.

