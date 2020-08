«La Casa de Papel» acabarà a la cinquena temporada

L'equip de La casa de papel començarà a gravar aquest dilluns la seva cinquena i última temporada, que a més incorporarà dues noves cares molt conegudes: Miguel Ángel Silvestre i Patrick Criado. El rodatge es durà a terme entre Dinamarca, Espanya i Portugal.En una nota de premsa, Netflix ha confirmat que la majoria del repartiment continuarà protagonitzant els personatges de la sèrie en aquesta darrera temporada: Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (El Profesor), Itziar Ituño (Lisboa), Pedro Alonso (Berlín), Miguel Herrán (Rio) Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Estocolmo), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), HovikKeuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsella), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Coronel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Inspectora Sierra), y José Manuel Poga (Gandia).Pel que fa a la trama, el creador de la sèrie Àlex Pina ha explicat que "hem dedicat gairebé un any a pensar com destrossar la banda: com posar contra les cordes a El Profesor, com arribar a situacions irreversibles per a molts dels personatges". El resultat es podrà veure a la cinquena temporada de La casa de papel, on "la guerra assoleix les seves cotes més extremes i salvatges, però també és la temporada més èpica i emocionant".La data d'estrena de la darrera temporada de la sèrie, que tindrà 10 capítols, encara no s'ha concretat.

