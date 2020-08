Rufián assumeix que ERC no és «imprescindible» pel govern espanyol i crida a repensar l'estratègia

El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, assumeix que el partit ja no és "tan imprescindible" pel govern de PSOE i Unides Podem després del gir de Ciutadans com "actor polític" dins del taulell. Davant la possibilitat que la legislatura del govern de coalició pugui arribar a complir els quatre anys amb l'ajuda del partit taronja, Rufián demana repensar l'estratègia del partit.El diputat d'ERC remarca com durant la pandèmia Ciutadans s'ha "activat" i ha sabut jugar "la darrera bala que li quedava" a la negociació per l'aprovació de les darreres pròrrogues de l'estat d'alarma, fent que els seus vots esdevinguessin clau perquè tirés endavant. I és per això, que Rufián pensa que el seu partit, amb 13 escons al Congrés, ja no es "tan imprescindible" pel govern espanyol com quan ho va ser durant la investidura del president.Malgrat aquesta possibilitat ha avisat de les conseqüències "nocives" que seria per l'esquerra espanyola acostar-se a Ciutdans i ha descartat que ERC participi en uns pressupostos en els que estigui Ciutadans. Tot i això, veuria "legitim" que el govern de Sánchez s'acabés decantant per aquest camí, però no té tan clar fins quan podria "aguantar" Unides Podem, perquè després d'ERC, els següents seran ells.

