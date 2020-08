Mor un motorista en un accident a La Roca del Vallès

Un conductor va morir ahir a la nit a la carretera BV-5105, a la Roca del Vallès. Els Mossos van rebre l'avís a les 22.59h que una motocicleta havia caigut a la via, per causes que encara es desconeixen, tot i que segons les primeres investigacions sembla que hauria topat amb un porc senglar.Arran de l'accident es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).La víctima és un home de 43 anys, veí de Sant Pere de Vilamajor. Amb aquesta, ja són 62 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

