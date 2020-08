El Govern modifica les seves resolucions perquè bars i restaurants puguin obrir més tard de la mitjanit

Després de l'embolic amb l'horari d'obertura de bars i restaurants d'ahir, el Govern ha publicat aquest dissabte la resolució amb els canvis perquè els locals puguin obrir després de mitjanit. Fonts de Salut ja van avançar divendres que farien aquestes modificacions, tot i que recorrerien la decisió judicial. La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha celebrat aquest canvi i considera que és com s'havia de procedir "jurídicament".El DOGC ha publicat una resolució en la qual es modifiquen dues d'anteriors i es dona publicitat a les decisions del TSJC. D'una banda, elimina l'obligació que les activitats d'hoteleria i restauració hagin de tancar a la mitjanit a Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.Es continuen mantenint els aforaments a l'interior dels establiments al 50% de l'autoritzat i el consum s'ha de fer sempre a la taula. Pel que fa a les terrasses, l'aforament ha de ser el resultant d'aplicar una distància de dos metres entre taules o grups de taules, i es manté que, sempre que sigui possible, preferiblement es faci servei a domicili i comandes per emportar.Aquest divendres, el Govern havia publicat al DOGC una resolució, ara modificada, que mantenia la prohibició de mantenir bars i restaurants oberts a la mitjanit, tot i la decisió del TSJC de permetre-ho. L'executiu ja va anunciar la modificació de la resolució i un recurs en contra de la decisió judicial. Aquesta resolució té efectes a partir de diumenge 2 d'agost a les nou del matí.A més, l'executiu també ha modificat una altra resolució per eliminar també l'obligació de tancar bars i restaurants a partir de la mitjanit als municipis de Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre. A diferència de l'àrea metropolitana de Barcelona, en aquest cas es manté que el consum en activitats d'hosteleria i restauració només es podrà fer a les terrasses, no a l'interior, amb un aforament màxim del 50% i aplicant una distància de 2 metres entre taules o grups de taules. També es mantenen preferentment el servei a domicili o les comandes per emportar.El DOGC també publica aquest dissabte dues resolucions més per prorrogar mesures a Figueres i Vilafant, i també a la comarca de la Noguera i a la resta de municipis del Segrià. Les resolucions es publiquen un cop ja hi ha la ratificació judicial. En aquests casos, tampoc s'hi inclou l'obligació que bars i restaurants hagin de tancar a la mitjanit.

