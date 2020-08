Calvet es presentarà a les primàries per ser candidat de JxCat «si es donen unes circumstàncies»

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, ha afirmat que es presentarà a unes possibles primàries per ser el candidat de JxCat en les properes eleccions catalanes "si es donen unes determinades circumstàncies"."Si hi ha primàries, que jo defenso que n'hi hagi, i es donen unes determinades circumstàncies, sí que em presentaria", ha dit en una entrevista d'Europa Press, després que el seu nom hagi sonat en els últims mesos com un dels possibles candidats de JxCat en el cas que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont no pugui o rebutgi encapçalar la llista.Calvet, que forma part del grup impulsor de JxCat -ell nou partit impulsat per Puigdemont- i ha estat nomenat un dels redactors de la ponència organitzativa en el congrés fundacional de la formació iniciat la setmana passada, ha defensat que les llistes electorals i els caps de llista han d'escollir-se per un sistema de primàries "en què per meritocràcia un es pugui presentar i pugui ser designat pels seus companys".Les declaracions del conseller arriben a les portes que s'anunciï la nova direcció de JxCat. Aquesta dissabte s'espera que Puigdemont faci la seva proposta de noms per la formació, entre els quals s'especula sobre la possibilitat que l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez ocupi el paper de secretari general.Tot i haver-se sumat al projecte de Puigdemont, Calvet segueix sent militant del PDeCAT, que defensa que ha estat una part essencial en la formació del nou partit, però que JxCat "és molt més que el PDeCAT" perquè ha aconseguit aglutinar més sectors compromesos amb la independència.Per a ell, JxCat ja existeix i és una "realitat" perquè ha estat l'instrument amb què s'han presentat en totes les eleccions des de 2017, de manera que el que cal fer ara és organitzar-ho i donar-li forma de partit polític.El conseller s'ha mostrat confiat que serà possible aconseguir un acord entre les dues formacions per evitar la ruptura, ja que hi ha "una immensa majoria d'associats al PDeCAT que veuen en JxCat l'eina per continuar servint la societat".Considera que el més important ara és constituir aquest nou partit i després serà el moment que els associats del PDeCAT analitzin què fer: "L'essencial és fer JxCat en positiu. Si hem de pensar massa en què fer amb el PDeCAT ens situa en un context en negatiu que no ajuda gens al que ens demana la societat, que és fer JxCat en positiu".En aquest sentit, la idea de Calvet és primer centrar-se en la constitució de la nova formació i que al llarg dels propers mesos i "amb les temporalitats que siguin necessàries" els associats del PDeCAT debateixin i decideixin què fer amb el partit; una proposta que va en la mateixa línia de la que van plantejar Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig de constituir JxCat i sis mesos després debatre sobre la possible dissolució del partit encapçalat per David Bonvehí.Calvet ha rebutjat trencar el carnet del PDeCAT, després que el portaveu del partit, Marc Solsona, demanés als associats que s'havien sumat a JxCat deixar el carnet, ja que els estatuts no contemplen la doble militància.

