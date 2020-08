Catalunya suma 1.367 nous casos de Covid-19 i 19 morts

Catalunya suma 1.058 nous casos confirmats per PCR i registra un total de 78.470, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total s'eleva a 97.981 (1.367 més) si es tenen en compte al resta de proves. Per PRC, Barcelona i l'àrea metropolitana sumen 853 nous positius, i la regió de Lleida 83. S'han sumat dinou defuncions més respecte a l'últim balanç i la xifra total és de 12.745.



El risc de rebrot és de 162,50 i segueix a la baixa tot i mantenir-se en nivells elevats. La taxa de confirmats per PCR és de 77,44 i la velocitat de propagació (Rho) és d'1,10 i també va baixant. A Catalunya hi ha actualment 534 persones ingressades per coronavirus, 165 menys que en l'últim balanç, dels quals 98 ho estan a l'UCI, cinc menys.

