Quatre detingudes per robar roba valorada en més de 6.000 euros a Alacant

La policia espanyola ha detingut a Alacant quatre dones, que formaven part d'un grup organitzat, per haver robat roba i complements valorats en més de 6.000 euros a diversos centres comercials. Es tracta de quatre dones d'entre 21 i 31 anys, procedents de Madrid, i que s'haurien desplaçat fins a Alacant per cometre els delictes.En el moment de la detenció anaven en un cotxe que duia el maleter ple de peces de roba, totes amb les alarmes anti-robatori, i quan la policia els va preguntar la seva procedència no van poder justificar-ho, ni tampoc mostrar els tiquets de compra.En total portaven més de 100 peces, algunes valorades en més de 700 euros, i que havien robat de diversos establiments dels diversos centres comercials d'Alacant. Per cometre els furts, feien servir bosses amb una pantalla que neutralitzava els sistemes de seguretat de les botigues.

