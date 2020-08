Detenen el presumpte agressor feixista del noi de 14 anys de Manresa

Els Mossos d'Esquadra han arrestat un conegut ultra de Manresa de 45 anys, per la presumpta agressió, el passat 1 de juliol, a un menor de 14 anys que portava una samarreta antifeixista, tal i com va avançar en primícia després d'haver parlat amb el noi agredit. Els fets van passar al Pont Nou de Manresa de manera que el noi no tenia opció d'escapatòriaSegons explica el cos, en un comunicat, els fets van tenir lloc l'1 de juliol. L'arrestat li hauria demanat reiteradament i de forma intimidant al menor que li donés la samarreta i posteriorment l'hauria agredit amb una bufetada a la cara per sostreure-li la peça de roba, dient-li que la pensava cremar. En paral·lel, hauria exhibit davant del menor un tatuatge amb una esvàstica.Els fets van ser investigats pels Mossos d'Esquadra que han pogut identificar i localitzar el presumpte autor de l'agressió. Ha estat arrestat aquest divendres.Segons la investigació, el robatori i l'agressió es van dur a terme exclusivament per motius d'odi perquè l'home, sense cap coneixença prèvia amb el menor, va identificar la víctima com una persona amb simpaties cap a l'antifeixisme, una política contrària i antagònica a la seva.El detingut, al se l'acusa d'un delicte de robatori amb violència, lesions i un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, passarà a disposició judicial en les properes hores. En paral·lel, els Mossos també posaran els fets en coneixement del Servei Especial de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona.

