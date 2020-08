Trump, en peu de guerra contra TikTok

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que pensa prohibir TikTok al país.Diversos mitjans de comunicació recullen les declaracions de Trump des de l'Air Force One on assegura que prohibirà TikTok als EUA, i que les primeres mesures es prendran a partir d'aquest mateix dissabte. "Tinc aquesta autoritat, puc fer-ho amb un decret", ha dit.El motiu principal que hauria provocat aquesta decisió és la seguretat nacional, i és que el govern dels Estats Units creu que la intel·ligència xinesa l'està utilitzant com una eina d'espionatge.La notícia arriba hores després que alguns mitjans estatunidencs hagin filtrat que Microsoft podria estar negociant la compra de l'aplicació, un extrem que Donald Trump també ha rebutjat.

