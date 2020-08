Albiach, partidària que es pugui portar l'amnistia a la taula de diàleg: «Hem de poder parlar de tot»

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, s'ha mostrat partidària que es pugui portar l'amnistia a la taula de diàleg. "Hem de poder parlar de tot", ha defensat Albiach en una entrevista amb l'ACN. La líder dels comuns ha dit que en aquest espai "de negociació" s'ha d'aconseguir la resolució del conflicte polític i la llibertat dels presos i que s'ha d'arribar a un acord sobre quina és la millor manera de fer-ho. Amb tot, Albiach situa com a prioritària la reforma del delicte de sedició del Codi Penal com a via per alliberar els presos, per davant d'altres opcions, com l'amnistia o l'indult.Després de la suspensió del tercer grau d'alguns dels presos independentistes, Albiach ha exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que faci una proposta amb data i hora per a reprendre la taula de diàleg, i que JxCat deixi de "bloquejar-la". La dirigent dels comuns reivindica que des de les seves files s'ha "arrossegat" els socialistes a negociar, i que és el president del Govern, Quim Torra, qui posa pals a les rodes per posposar la trobada. Albiach inclou en el bloc "d'excuses" per "impedir" aquesta reunió la demanda d'incloure-hi un mediador -que ha resorgit de nou des de JxCat i per boca de la portaveu Budó aquesta setmana després de la suspensió del tercer grau. "Tindria sentit quan tens una contrapart no disposada a negociar, i no és el cas", ha conclòs.La suspensió del tercer grau després d'un recurs de la fiscalia "només fa encallar el conflicte", per a Albiach, que ha carregat contra la cúpula judicial, "profundament conservadora i que no ha fet net des del franquisme" i que té "les seves pròpies dinàmiques". De fet, des de les seves files reclamen una reforma del sistema judicial, que inclouria escollir el fiscal al Congrés, i que no sigui nomenat per l'executiu.De totes maneres, assegura que la fiscalia no té res a veure amb el govern espanyol: "S'equivoca Torra quan fa acusacions de que els comuns som responsables d'aquesta decisió de la fiscalia. Això és mala fe o no saber com funciona l'Estat", ha acusat Albiach. Com a prova, ha fet referència a les declaracions de Sánchez en què deixava entreveure que la fiscalia depèn del govern -unes paraules que ha titllat de "fantasmada"-, i ha recordat que "al cap de dos dies va haver de rectificar".Per això Albiach defensa que davant la decisió "injusta" de la fiscalia només cap "tirar endavant amb la via política", i que això passa per la taula del diàleg. L'indult, l'amnistia i la reforma del delicte de sedició del Codi Penal són camins "complementaris", cadascun amb els seus 'tempos' i vinculats a la correlació de forces. Precisament per aquest darrer factor, els comuns dediquen "tots els esforços" en la modificació del delicte de sedició, una tasca en què està centrat el líder dels comuns a Madrid, Jaume Asens. També subratlla que si fossin el soci majoritari d'aquesta coalició, assumptes com aquests tindrien més velocitat.La presidenta de Catalunya en Comú Podem al Parlament vol que de la taula de diàleg -una proposta que recorda que portaven ells al programa electoral- en surti una reforma del sistema de finançament, un blindatge del català o avanços en l'autogovern. I és que Albiach assenyala que en els darrers 10 anys Catalunya no ha crescut ni en recursos ni en autogovern, i que ara aquesta "oportunitat" hi és.Però tot això no quedaria emmarcat en la reforma d'un nou Estatut, un concepte en què Albiach hi veu ja "massa negativitat". Creu que això hauria tingut sentit fa deu anys però que, després de la "judicialització del conflicte" probablement no reuniria suficient consens ni seria "suficientment engrescador" en la situació actual.

