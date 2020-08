El Suprem designa Marchena per decidir si admet o no la querella criminal d'Òmnium contra el rei emèrit

Manuel Marchena, el mateix magistrat que va presidir el judici del procés i la posterior sentència, serà qui decidirà si s'admet a tràmit o no la querella criminal presentada per Òmnium Cultural contra el rei emèrit. Després que l'entitat presentés el requeriment davant del Tribunal Suprem, ara l'alt magistrat ha anunciat que serà Marchena qui donarà el vistiplau que tiri endavant o no.El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, assegura que aquesta decisió és "una nova maniobra dels poders de l'Estat per protegir-se". Segons Mauri, la designació de Marchena no sembla ser casual, ja que "qui millor per protegir la monarquia i els poders de l'Estat que Marchena? Un jutge que ha comès greus vulneracions de Drets Fonamentals per intentar acabar amb l'independentisme".Òmnium Cultural va presentar la querella contra Joan Carles de Borbó a principis de juliol per presumptes delictes de corrupció, frau fiscal, estafa a la hisenda pública i blanqueig de capitals en relació al cas de Corinna Larsen i altres escàndols que s'han conegut els darrers mesos. L'entitat va interposar la demanda en el marc de la campanya "Fem-la caure" contra la monarquia espanyola.Al mateix temps que va presentar aquesta instància davant del Suprem, Òmnium també va demanar a la justícia belga que bloquegés els comptes del rei emèrit

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor