Sense acord a l'última reunió sobre l'ERO de Nissan

La pròrroga de la darrera reunió del període de consultes sobre l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de Nissan entre la direcció i els sindicats ha acabat sense acord aquesta matinada. L'empresa ha entregat la seva última oferta als sindicats i els ha donat temps a valorar-la fins dimarts que ve. La proposta preveu ajornar el tancament de les plantes de Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca fins a finals del 2021, un augment de les indemnitzacions i que els menors de 50 anys que sortissin a partir de l'1 de gener del 2021 tinguessin prioritat per incorporar-se a l'empresa que ocupés el lloc de Nissan a Barcelona. Els sindicats han rebutjat la proposta i han amenaçat de portar el conflicte als tribunals.Després de diversos recessos, Nissan ha comunicat als voltants de les 10 de la nit "l'última" oferta per mirar de solucionar els esculls de la negociació, encallada des de feia hores. Després de conèixer el nou plantejament de la multinacional, els sindicats han fet una contraoferta que la delegació que encapçala Frank Torres ha considerat inassumible, donant per acabat el període de consultes.La direcció ha comunicat als treballadors que, de moment, ajorna la comunicació de la decisió final sobre el periode de consultes fins dimarts. Un cop fet aquest tràmit, l'automobilística podria executar l'ERO pels més de 2.500 treballadors sense acord."No acceptem aquesta proposta, el que volem és negociar, no imposar. Si és així, ens n'anirem al conflicte", ha assegurat a la sortida de la reunió el delegat de CCOO al comitè d'empresa, Miguel Àngel Boiza, en declaracions a l'ACN. "Seguim sense reconèixer el procés i l'impugnarem. Sempre hem dit que s'ha iniciat amb un frau total per les formes i el mètode i estem convençuts que podem guanyar el judici tot i que era la nostra última opció i seguim pensant que el millor és arribar a un acord", ha dit. Els treballadors confien que les administracions instin Nissan a escoltar les demandes de la plantilla al llarg del cap de setmana.D'aquesta manera, les dues parts posen punt final a dues jornades maratonianes de negociacions i al període final de consultes d'un mes, que oficialment finalitzava aquest dijous. Una indisposició de la mediadora aquest dijous de matinada va fer que la direcció i els treballadors acordessin reprendre les converses, ja en període de pròrroga, aquest divendres al matí. Des d'aleshores, la direcció i els treballadors han estat debatent telemàticament durant més de 15 hores.Ahir, l'empresa va obrir la porta a ajornar el tancament sempre que els treballadors abandonin la vaga indefinida i reiniciïn la producció a finals d'agost. Un dels punts que ha generat més problemes durant les reunions és el manteniment dels llocs de treball fins que duri l'activitat industrial. Nissan es compromet a no acomiadar ningú fins a final d'any, però, després, vol "gestionar l'excedent" de 660 treballadors a partir del començament del 2021. Els sindicats reclamen que els acomiadaments no siguin "traumàtics" i es prioritzin les jubilacions o baixes voluntàries.Pel que fa a la sortida de la plantilla, s'establirien tres grups en funció de l'edat. Els majors de 54 anys –nascuts abans del 31 de desembre del 1966– cobrarien el 90% del salari fins als 63 anys, cinc punts percentuals més que l'anterior proposta, i conservarien les condicions de les anteriors prejubilacions.Pels membres de la plantilla nascuts entre 1967 i 1970, l'empresa ha elevat al 75% del sou fins als 61 anys davant el 70% que va oferir aquest dimarts, però sense afegir l'abonament del conveni especial, que reclamen els sindicats.Per als més joves –menors de 50 anys– l'empresa ha proposat un pla de baixes voluntàries a partir de l'1 de gener del 2021 segons el qual cobrarien 60 dies per any treballat –davant els 45 o 33 dies en funció de la seva antiguitat que va plantejar aquest dimarts- amb un màxim de 42 mensualitats i prioritat en la contractació en la nova empresa que s'instal·lés a Barcelona en substitució de Nissan. Pels empleats d'aquesta franja d'edat que es reubiquin en el projecte de reindustrialització, la indemnització seria més baixa, de 33 dies per any treballat amb un topall de 42 mensualitats, una rebaixa que els sindicats rebutgen. Segons la companyia, la indemnització es calcularia a data de 31 de desembre del 2021 "sigui quina sigui" la data de sortida dels treballadors.Els sindicats han valorat positivament l'increment en el tram de més edat però no han considerat suficient la proposta pels empleats d'entre 50 i 54 anys i els més joves. "Són indemnitzacions totalment ridícules que no s'ajusten a l'antiguitat de la plantilla ni al sector de l'automoció. (...) L'empresa fa una proposta que els condemna a la misèria i a no tenir jubilació", ha dit Boiza. A més, també han reclamat la mateixa compensació –de 60 dies– per tots els menors de 50 anys. A banda de demanar que no hi hagi acomiadaments traumàtics i el compromís en participar activament en el procés de reindustrialització, en la contraoferta també s'hi incloïa un increment salarial pels treballadors que es quedin a la companyia fins al tancament.A l'exterior de la planta, s'ha aplegat desenes d'empleats per seguir de prop les negociacions durant tota la jornada, i sentir de primera mà les explicacions dels representants sindicals sobre el transcurs la reunió aprofitant els recessos.Els sindicats han convocat una assemblea a la planta de Montcada aquest dissabte a les onze del matí per explicar les negociacions a ntota la plantilla i per demanar "unitat" i "calma" davant els intents de "dividir" amb propostes més beneficioses per uns grups d'edat que d'altres, ha assegurat el representant de CCOO al comitè, Miguel Ángel Boiza. "Nissan posarà molta pressió als treballadors perquè ens demanin que firmem el que ens han posat sobre la taula, per això s'ha d'explicar molt bé la situació", ha dit.

