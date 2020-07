El Govern acata ara el TSJC i els bars podran obrir després de mitjanit

Embolic amb l'horari d'obertura de bars i restaurants. El TSJC ha deixat sense efecte l'ordre de tancament a mitjanit dictada per la Generalitat en aquells municipis amb brots de coronavirus. En el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) d'aquest divendres, però, el Govern havia ignorat la decisió de l'alt tribunal i tornava a ordenar el toc de queda. Ara, però, fonts del Departament de Salut confirmen aque la Generalitat acatarà la resolució judicial, tot i que la recorreran. Els bars i restaurants, per tant, podran obrir més enllà de les 12 de la nit als municipis afectats.Poques hores després que l'alt tribunal hagi desestimat la norma dictada pel Govern -permetent que els locals de restauració i recreatius poguessin continuar oberts passades les 12 de la nit- la Generalitat havia publicat la nova ordre, que entrava en vigor diumenge a les nou del matí i per un termini de 15 dies.Tot i que el Govern confirma que acatarà, el DOGC encara és vigent legalment i les mateixes fonts consultades expliquen que la Generalitat treballa per "canviar" les mesures anunciades. Si els canvis es materialitzen abans de diumenge a les nou del matí, l'embolic acabarà aquí.La suspensió del tribunal afecta la part de la mesura que limita l'horari de bars i restaurants a Barcelona i els municipis de l'àrea metropolitana, a més de Figueres i Vilafant a l'Alt Empordà i més de 40 municipis de Lleida.Després d'escoltar els arguments de la Generalitat, el tribunal ha conclòs aquest matí que no hi ha motiu concret per limitar els horaris dels establiments de restauració en relació al risc de transmissió de la Covid-19. És per això que el TSJC ha demanat a la Generalitat un pla sectorial del Procicat per poder reobrir i mesures econòmiques de compensació al sector.Mentrestant, a les discoteques res canvia, ja que el tribunal s'ha pronunciat favorable a que es mantingui el tancament dels locals d'oci nocturn dictat pel Govern. En aquest cas, el TSJC sí que hi veu motius perquè es puguin propagar els contagis. La decisió ha provocat les queixes de la patronal d'oci nocturn Fecasarm. "Amb aquesta decisió s'acaben les esperances del sector de les discoteques de poder sobreviure i de llarg serà el sector amb un índex més alt de destrucció de llocs de treball", diuen.La patronal assegura que el tancament provocarà que només un 30% de les discoteques catalanes puguin sobreviure a la crisi econòmica i puguin arribar vives a final d'any. "Fem una crida a l'administració i en especial al Procicat perquè aprovi quan abans el pla sectorial i d'aquesta manera es pugui flexibilitzar aquesta mesura restrictiva absoluta, complint les mesures sanitàries que s'imposin", demana el president de l'entitat, David López.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor