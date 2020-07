El judici a la sindicatura de l'1-O es farà el 4 i 5 de novembre

El judici contra els membre de la sindicatura electoral de l'1-O es farà finalment els dies 4 i 5 de novembre. El jutjat penal 11 de Barcelona ha fixat finalment nova data després d'ajornar-lo per la crisi del coronavirus. En un primer moment s'havia de celebrar el 27 d'abril. Jordi Matas, un dels membres de la sindicatura, ha anunciat a través de Twitter la nova data i ha denunciat la repressió de l'Estat. "Defensarem els valors democràtics, els drets fonamentals i la llibertat acadèmica", ha dit Matas.La sindicatura de l'1-O, presidida per Jordi Matas, catedràtic de Ciència Política, i formada per Marc Marsal, Marta Alsina, Tània verge i Josep Pagès, s'enfronten a penes de dos anys i nou pesos de presó pels delictes de desobediència i usurpació de funcions pel paper que van tenir en el referèndum de l'1-O. La Fiscalia demana penes d'inhabilitació i una multa de 5.400 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor