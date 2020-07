El Govern ignora el TSJC i torna a tancar els bars i restaurants a mitjanit

La Generalitat ignora l'estimació del Tribunal Superior de Catalunya (TSJC) i torna a tancar els bars i restaurants a partir de la mitjanit a les ciutats catalanes afectades per brots de coronavirus.Poques hores després que l'alt tribunal hagi desestimat la norma, permetent que els locals de restauració i casino poguessin continuar oberts passades les 12 de la nit, la Generalitat ha publicat una nova ordre al Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) i que entra en vigor diumenge a partir de les 9 hores.Després d'escoltar els arguments de la Generalitat, el tribunal havia conclòs aquest matí que no hi havia motiu concret per limitar els horaris dels establiments de restauració en relació al risc de transmissió de la Covid-19. És per això que el TSJC havia demanat a la Generalitat que fes un pla sectorial del Procicat per poder reobrir i que es plantegés mesures econòmiques de compensació al sector. Però la reacció del Govern ha estat tornar a decretar la clausura dels locals.Les discoteques en canvi no es veuen afectades ja que el tribunal s'ha pronunciat favorable a que es mantingui el tancament dels locals d'oci nocturn, ja que sí que hi veu motius perquè es puguin propagar els contagis. Notícia que ja ha tingut resposta des de la patronal d'aquest sector.

