La patronal de l'oci nocturn recorrerà la resolució del TSJC que manté les discoteques tancades

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha anunciat que recorrerà la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que autoritza a obrir fins més enllà de la mitjanit bars i restaurants però manté el tancament de les discoteques. El recurs es basarà en un argument “reconegut i acceptat” pel mateix TSJC, que a la resolució d'aquest divendres estables que "no queda acreditat que es produeixi una major transmissió del virus en funció de l'hora de tancament".Joaquim Boadas, secretari general i cap dels serveis jurídics de Fecasarm, ha recordat que fins al dia que van ser tancades, les discoteques funcionaven amb un 50% d'aforament i amb taules i cadires a la pista de ball en base a la resolució de data 22 de juny. Per això ha opinat que, en realitat, funcionaven com a restaurants i, per tant, “pel fet de tancar a les sis de la matinada en comptes de a dos quarts de quatre, això no afectaria al risc de transmissió”.En base a aquest argument, Boadas ha explicat que Fecasarm presentarà dilluns el recurs de reposició i demanarà al TSJC que reconsideri la decisió de no permetre la reobertura cautelar de les discoteques i sales de festa.D'altra banda, l'entitat també ha demanat a la Generalitat que deixi sense efecte la nova limitació horària a restaurants i similars a les dotze de la nit als municipis de l'àrea metropolitana afectats per les restriccions de la covid-19.El, president de la Fecasarm, David López, ha subratllat que la limitació dictada per la Generalitat va “en contra” de l'esperit de la resolució del TSJC. Per això s'ha demanat al Departament d'Interior i al de Salut que deixin sense efecte la nova resolució pel que fa a la limitació horària,La patronal està a l'espera de la “resposta urgent” d'Interior i Salut, atès que la resolució de l'executiu català entraria en vigor la matinada del 2 d'agost, fet que “impossibilita” anar als tribunals abans.

